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Пожар в COVID-больнице Запорожья: Семьи умерших получат по 50 тыс

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Решение было принято на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС.
Пожар в COVID-больнице Запорожья: Семьи умерших получат по 50 тыс
Пожар в COVID-больнице Запорожья: Семьи умерших получат по 50 тыс
ГСЧС

Семьям умерших в результате пожара в COVID-больнице Запорожья выделят компенсацию. Местные власти выплатят по 50 тыс грн. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух. Информация прозвучала в эфире “Украина 24“.

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Решение о финансовой помощи было принято на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в Запорожской облгосадминистрации. Старух отметил, что деньги получат не только семьи погибших, но и пострадавшие. Некоторые из них в данный момент находятся в тяжелом состоянии.

“Мы приняли решение о выделении 50 тыс грн семьям погибших, а также будем выделять помощь пострадавшим“, – сказал он.

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Известно, что пожар в COVID-больнице мог начаться из-за возгорания медоборудования.

Ранее сообщалось, что стало известно имя врача, которая погибла во время происшествия в Запорожье.

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Теги: пожар, больница, COVID-19, Запорожье, погибшие
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