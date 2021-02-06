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Минкульт придумал, как Украине победить фейки

Комментариев: 12
Министр культуры анонсировал новый механизм противодействия информационной агрессии.
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Фейсбук

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации. Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.

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По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

“Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации“, - сообщил он.

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Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

“Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие“, - считает он.

Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.

Напомним, СБУ назвала Telegram-каналы, работающие на спецслужбы РФ. В Украине раскрыта агентурная сеть, работавшая в целях дестабилизации ситуации в обществе.

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Теги: пропаганда, Минкульт, Ткаченко
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Комментариев (12)
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КульныйПэрэць    06.02.2021, 15:34
Оценка:  -24
КульныйПэрэць
Вот из-за таких дебильных ура-патриотов и не можем победить сотню танков на Донбассе.Половина из которых надувные,четверть проржавевшие насквозь,а четверть трофейные...
WTF2wtf    06.02.2021, 15:38
Оценка:  +2
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos,
на Донбассе не сотня российских танков, а гораздо больше (и не только танков) ... и оккупанты всегда могут добросить через границу еще больше. Россияне могут долго продолжать мешать оккупированный Донбасс с грязью и кровью силами россии и за счет россии, к большому сожалению
WTF2wtf    06.02.2021, 15:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
А тебе стабильно нахyй,
штатное виртуальное быдло оккупантов и военных преступников из раши ...
Вокадобрис    06.02.2021, 15:04
Оценка:  -2
Вокадобрис
А вроде способы борьбы с несогласными Иосифа Виссарионовича считались всегда дикими.Идём усиленно по его стопам))
WTF2wtf    06.02.2021, 15:12
Оценка:  +4
WTF2wtf
Remi,
ты чего под мужика перекрасило ник?
Негодование из-за путинских "танков из шахт" так и прет ...
Вокадобрис    06.02.2021, 15:17
Оценка:  -4
Вокадобрис
Зоофил? Не приставай,працивный))
WTF2wtf    06.02.2021, 15:18
Оценка:  +5
WTF2wtf
Что за тупой съезд?
Работа профессионального бота?
WTF2wtf    06.02.2021, 15:19
Оценка:  +3
WTF2wtf
a BabaYul, например,
не обижается?
А другие трансвеститы здешние, гадящие из раши?
fjyhffdlf    06.02.2021, 14:32
Оценка:  -28
fjyhffdlf
Минфейк придумал как Украине победить фейки?Смеюсь лёжа!))))))))))))
Брюква_и_Клюква    06.02.2021, 14:41
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Считаешь себя непобедимым, Бес? Петух тоже так думал, пока в кипяток не попал
Путин-Xyйло    06.02.2021, 14:53
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Минфейк у Скабеевой и СимонЬян. Причем скрепный.
WTF2wtf    06.02.2021, 15:13
Оценка:  +3
WTF2wtf
Нахyй ползи,
штатное быдло путинcких воров и убийц ...
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