Минкульт придумал, как Украине победить фейки
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации. Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.
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По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.
“Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации“, - сообщил он.
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Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.
“Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие“, - считает он.
Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.
Напомним, СБУ назвала Telegram-каналы, работающие на спецслужбы РФ. В Украине раскрыта агентурная сеть, работавшая в целях дестабилизации ситуации в обществе.
на Донбассе не сотня российских танков, а гораздо больше (и не только танков) ... и оккупанты всегда могут добросить через границу еще больше. Россияне могут долго продолжать мешать оккупированный Донбасс с грязью и кровью силами россии и за счет россии, к большому сожалению
штатное виртуальное быдло оккупантов и военных преступников из раши ...
ты чего под мужика перекрасило ник?
Негодование из-за путинских "танков из шахт" так и прет ...
Работа профессионального бота?
не обижается?
А другие трансвеститы здешние, гадящие из раши?
штатное быдло путинcких воров и убийц ...