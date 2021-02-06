Минкульт придумал, как Украине победить фейки

Министр культуры анонсировал новый механизм противодействия информационной агрессии.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о необходимости борьбы с дезинформацией. Для этого создадут Центр противодействия дезинформации. Об этом он заявил в интервью изданию Obozrevatel.

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По его словам, создание такого хаба позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор.

“Если же мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации“, - сообщил он.

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Ткаченко считает, что Украина не должна стать отражением России, прибегая к тем методам, которые они применяют.

“Бороться с ботами с помощью ботов - малоперспективное занятие“, - считает он.

Также, по его словам, в марте презентуют стратегию противодействия дезинформации.

Напомним, СБУ назвала Telegram-каналы, работающие на спецслужбы РФ. В Украине раскрыта агентурная сеть, работавшая в целях дестабилизации ситуации в обществе.