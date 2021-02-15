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Призывали к расправам над полицией: СБУ накрыла сеть агитаторов

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В межрегиональной сети агитаторов участвовало шесть человек.
Призывали к расправам над полицией: СБУ накрыла сеть агитаторов
© ssu.gov.ua
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Призывали к расправам над полицией: СБУ накрыла сеть агитаторов
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Служба безопасности Украины разоблачила управляемую из России межрегиональную сеть шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя, захвату государственной власти и к физической расправе над правоохранителями. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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Так жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призывал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.

На Сумщине СБ Украины прекратила незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернете деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Установлено, что материалы для статей фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы.

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Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призывали к изменению государственной границы. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

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Материалы уголовного производства направлены в суд.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя на публичных призывах через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности нашего государства. Решается вопрос о сообщении агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, главарю боевиков на Донбассе объявили подозрение в преступлении. Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.

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Теги: СБУ, нападение на полицейского
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Комментариев (2)
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muterrdo    15.02.2021, 12:35
Оценка:  -25
muterrdo
Призывать можно только к Революции Гидности.А если при этом скакать и орать про Славу с Украины,попутно убивая полицаев,то после смены власти есть все шансы стать народным депутатом.Парасюк не даст соврать.
Vixerunt    15.02.2021, 12:46
Оценка:  +4
Vixerunt
русский мы всё правильно сделали; а тебе лучше дома сидеть под рязанью и не ходить по соседям.
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