В межрегиональной сети агитаторов участвовало шесть человек.

Призывали к расправам над полицией: СБУ накрыла сеть агитаторов

На весь экран Свернуть

Призывали к расправам над полицией: СБУ накрыла сеть агитаторов

Служба безопасности Украины разоблачила управляемую из России межрегиональную сеть шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя, захвату государственной власти и к физической расправе над правоохранителями. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Читай также: В Лисичанске вандалы повредили памятник погибшим в АТО добровольцам

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Читай также: Танцовщицу из РФ за посещение оккупированного Крыма не пустили в Украину

Так жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призывал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.

На Сумщине СБ Украины прекратила незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернете деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти. Установлено, что материалы для статей фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы.

Читай также: Угрожали расправой: Контрабандисты напали на пограничников Закарпатья

Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призывали к изменению государственной границы. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

Читай также: СБУ предотвратила продажу противотанковых гранат и взрывчатки

Материалы уголовного производства направлены в суд.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя на публичных призывах через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности нашего государства. Решается вопрос о сообщении агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, главарю боевиков на Донбассе объявили подозрение в преступлении. Уголовное дело открыли по двум статьям УК Украины.