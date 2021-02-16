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Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев

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Самолет прилетел в “Борисполь” утром 16 февраля.
Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев
Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев
SkyUp / Facebook

Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев. Информация об этом прозвучала в эфире “Украина 24“.

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Согласно имеющейся информации, рейс Занзибар-Анталия-Киев вылетел в Украину в 23:59 по киевскому времени. В аэропорт “Борисполь” он прибыл в 09:57.

Считалось, что часть пассажиров не могли забрать из Занзибара весь свой багаж по причине, что самолет должен был делать остановку в Турции. Однако в авиакомпании отметили, что все вещи туристов были доставлены.

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Ранее сообщалось, что на африканском острове Занзибар застряли около 180 туристов из Украины. Их самолет сломался. Хоть его и починили, но потребовалось время для согласования нового маршрута, а также получения разрешения от государств, которые должно было пересечь воздушное судно.

Также сообщалось, что в Антарктиде покраснел и позеленел снег. Известна причина.

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Теги: Занзибар, туристы, Украина, самолет, Киев, Борисполь
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.02.2021, 12:25
Оценка:  +2
Woodbrother
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