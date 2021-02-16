Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев
Застрявшие на Занзибаре украинские туристы прибыли в Киев. Информация об этом прозвучала в эфире “Украина 24“.
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Согласно имеющейся информации, рейс Занзибар-Анталия-Киев вылетел в Украину в 23:59 по киевскому времени. В аэропорт “Борисполь” он прибыл в 09:57.
Считалось, что часть пассажиров не могли забрать из Занзибара весь свой багаж по причине, что самолет должен был делать остановку в Турции. Однако в авиакомпании отметили, что все вещи туристов были доставлены.
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Ранее сообщалось, что на африканском острове Занзибар застряли около 180 туристов из Украины. Их самолет сломался. Хоть его и починили, но потребовалось время для согласования нового маршрута, а также получения разрешения от государств, которые должно было пересечь воздушное судно.
Также сообщалось, что в Антарктиде покраснел и позеленел снег. Известна причина.