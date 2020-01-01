В Израиле открыли отели и бассейны. Но только для вакцинированных

Для подтверждения вакцинации создается приложение.

В Израиле с 21 февраля смягчат карантинные ограничения, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Откроют магазины, торговые центры, рынки, гостиницы, музеи и спортзалы. Некоторые объекты смогут посещать только те, кто уже вакцинировался, сообщает Liga.net со ссылкой на израильские СМИ.

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В частности для всех израильтян откроются магазины, торговые центры, рынки, музеи, библиотеки. Но посещать спортзалы, бассейны, спортивные и культурные мероприятия, а также останавливаться в отелях смогут только вакцинированные граждане.

Скоро израильтяне смогут пользоваться специальным приложением, в котором нужно будет подтверждать вакцинацию.

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Кроме того, в Израиле уже на этой неделе возобновится работа синагог. Будет действовать ограничение в десять человек внутри и 20 снаружи.

Между тем, в Украине с начала пандемии по состоянию на утро 16 февраля 2021 года было подтверждено 1 276 618 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 122 968 человек, а 24 542 – умерли.