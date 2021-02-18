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Из-за COVID украинские школы начали переводить на "дистанционку"

Комментариев: 3
Ограничения ввели власти Черновцов.
Из-за COVID украинские школы начали переводить на "дистанционку"
Из-за COVID украинские школы начали переводить на "дистанционку"
Pixabay

Из-за вспышки COVID-19 украинские школы начали переводить на дистанционное обучение. Так, в Черновцах с 19 февраля дети будут обучаться дома. Об этом заявил заммэра Юрий Лесюк, чьи слова передает “АСС“.

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Политик отметил, что на “дистанционку“ переведут всех учеников 1-11 классов. Такое решение было принято после получения представления от главного санврача Виктора Ляшко и местного санврача Натальи Гопко. Также власти изучили протокол комиссии ТЭБ и ЧС с постановлением Кабмина.

Примечательно, что хоть школы и будут закрыты, однако детские сады продолжат свою работу.

Также власти планируют решить вопрос об ужесточении карантинных мер в Черновцах.

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Как сообщалось ранее, во всей Черновицкой области наблюдается критическая ситуация с COVID-19. В больницах начинают заканчиваться места для пациентов.

Похожая ситуация в Ивано-Франковской области. Там пациентов уже отправляют в другие регионы. Власти работают над созданием временного госпиталя.

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Теги: коронавирус, COVID-19, дистанционное обучение, школы, дети
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Комментариев (3)
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BOAR    18.02.2021, 16:47
Оценка:  0
BOAR
это не образование......
ВытеранусАТО    18.02.2021, 16:10
Оценка:  -25
ВытеранусАТО
Это явно смахивает на предательство.
WTF2wtf    18.02.2021, 16:22
Оценка:  +5
WTF2wtf
Чего ноешь снова,
упоротый говномет путинский?
Не устало скакать, быдло-говномет многостаночное?
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