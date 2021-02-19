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ФСБ РФ пыталась завербовать украинца, он пришел с повинной

Комментариев: 3
Прокуратура просит освободить его от уголовной ответственности.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/SecurSerUkraine/

Киевская областная прокуратура разоблачила факт приготовления к совершению государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

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Установлено, что в 2018 году 40-летний житель Киевской области дал представителю ФСБ России согласие на сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну Украины. 

Ему поручили сообщать ФСБ о численности личного состава, видах и количестве вооружений и военной техники. Он также должен был выяснять места базирования частей и соединений ВСУ, узнать схемы мобилизационного развертывания и т.д.

Завербованный российскими спецслужбами украинец добровольно пришел в правоохранительные органы. Он сообщил о своей связи с представителем ФСБ РФ.

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Так как он никаких действий по шпионажу не совершил и явился с повинной, прокуратура Киевской области по результатам досудебного расследования ходатайствовала перед судом об освобождении его от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“. 

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Теги: прокуратура, ФСБ РФ, российские спецслужбы, украинец
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Комментариев (3)
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Bangkok_fever    19.02.2021, 13:55
Оценка:  -25
Bangkok_fever
подстолом
WTF2wtf    19.02.2021, 14:01
Оценка:  +1
WTF2wtf
там и живи,
конченое нацистское быдло оккупантов и военных преступников из раши ... тупой вечноскачущий путинский говномет
ЗаелоПластинку    19.02.2021, 14:07
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Тайская шлюха под столом. Угадаете, что она там делает?
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