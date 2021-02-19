ФСБ РФ пыталась завербовать украинца, он пришел с повинной

Прокуратура просит освободить его от уголовной ответственности.

Киевская областная прокуратура разоблачила факт приготовления к совершению государственной измены. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Facebook.

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Установлено, что в 2018 году 40-летний житель Киевской области дал представителю ФСБ России согласие на сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну Украины.

Ему поручили сообщать ФСБ о численности личного состава, видах и количестве вооружений и военной техники. Он также должен был выяснять места базирования частей и соединений ВСУ, узнать схемы мобилизационного развертывания и т.д.

Завербованный российскими спецслужбами украинец добровольно пришел в правоохранительные органы. Он сообщил о своей связи с представителем ФСБ РФ.

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Так как он никаких действий по шпионажу не совершил и явился с повинной, прокуратура Киевской области по результатам досудебного расследования ходатайствовала перед судом об освобождении его от уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Одесской области СБУ задержала командира разведывательно-диверсионной группы террористической организации “ЛНР“.