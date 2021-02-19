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Проверяют готовность танков: Разведка рассказала о ситуации в ОРДЛО

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Также враг усилил подготовку снайперов.
Проверяют готовность танков: Разведка рассказала о ситуации в ОРДЛО
Проверяют готовность танков: Разведка рассказала о ситуации в ОРДЛО
Кадр из видео

Боевики на Донбассе сосредоточились на проверке готовности танков и артиллерии. Об этом сообщила украинская разведка, чьи данные передает пресс-служба Минобороны.

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По имеющимся данным, мероприятия боевой подготовки контролирует Россия, а именно генеральный штаб (Москва) и штаб Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

Противник сосредоточился на подготовке и проверке готовности к применению танковых, а также артиллерийских подразделений. Это же касается и вражеских снайперов. Боевики проводят проверку снайперских расчетов.

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Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В ответ солдаты открывали ответный огонь.

Также Денис Шмыгаль рассказал, штрафуют ли военных, если они стреляют по позициям врага в ответ.

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, танки, артиллерия, снайперы, боевики
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