Проверяют готовность танков: Разведка рассказала о ситуации в ОРДЛО
Боевики на Донбассе сосредоточились на проверке готовности танков и артиллерии. Об этом сообщила украинская разведка, чьи данные передает пресс-служба Минобороны.
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По имеющимся данным, мероприятия боевой подготовки контролирует Россия, а именно генеральный штаб (Москва) и штаб Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.
Противник сосредоточился на подготовке и проверке готовности к применению танковых, а также артиллерийских подразделений. Это же касается и вражеских снайперов. Боевики проводят проверку снайперских расчетов.
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Ранее сообщалось, что на Донбассе боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В ответ солдаты открывали ответный огонь.
Также Денис Шмыгаль рассказал, штрафуют ли военных, если они стреляют по позициям врага в ответ.