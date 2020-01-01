Житель Луганщины получил пять лет тюрьмы за "русский мир"

Суд признал доказанной вину "главы избирательной комиссии", помогавшего боевикам.

В Луганской области организатор незаконного “референдума“ получил приговор, предусматривающий лишение свободы на 5 лет с испытательным сроком в два года. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Как сообщается, причастность местного жителя к незаконному псевдо-референдуму в марте 2020-го года установили пограничники. Им стало известно, что в 2014 году данный гражданин работал председателем избирательной комиссии во время проведения голосования в населенном пункте Передельское Луганской области.

23 февраля Беловодский районный суд признал доказанной вину мужчины в организации и проведении фейкового “референдума“. Ему присудили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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“Госпогранслужба Украины проводит дальнейшие мероприятия по выявлению и привлечению к уголовной ответственности сторонников “русского мира“, участвовавших в организации и проведении незаконного “референдума“ на территориях Донецкой и Луганской областей“, - отметили в МВД.

Напомним, хакер взламывал аккаунты киевских чиновников по заказу из России. СБУ сообщила о разоблачении киберпреступников.