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Геращенко о митинге сторонников Стерненко: "Отнюдь не мирный протест"

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Полицейские и нацгвардейцы не заслуживают, чтобы их унижали, рассказал политик.
Геращенко о митинге сторонников Стерненко: "Отнюдь не мирный протест"
Геращенко о митинге сторонников Стерненко: "Отнюдь не мирный протест"
Кадр из видео

Замглавы МВД Антон Геращенко высказался о митинге осужденного Сергея Стерненко. События у Офиса президента, которые случились 23 февраля, мирными назвать нельзя, написал политик на своей странице в Facebook.

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По словам Геращенко, полицейские и нацгвардейцы тоже являются украинцами, у которых есть родители, дети, честь и достоинство. Они не заслуживают, чтобы кто-то брызгал им в глаза слезоточивым газом, “тыкал в лицо огнем“, унижал или же бил.

“То, что вчера было под Офисом президента – это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства“, – написал он.

Замглавы МВД также отметил, что украинские правоохранители будут и дальше защищать спокойствие граждан и обеспечивать безопасность.

В ведомстве выступают против насилия и провокаций со стороны лиц, которые самостоятельно наделили себя правом решать, кто прав, а кто нет. Власти поддерживают только мирные протесты, добавил Геращенко.

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Также он прикрепил к посту видео, демонстрирующее “нечеловеческое насилие“ в отношении полицейских. Его нельзя оправдать, написал политик.

Суд признал экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко виновным в похищении человека и пытках. Его осудили на 7 лет.

В Киеве в поддержку осужденного прошли акции, однако полиция отпустила всех нарушителей.

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Теги: МВД, Сергей Стерненко, Антон Геращенко, полиция, протест, насилие, Нацгвардия
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