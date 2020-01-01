Полицейские и нацгвардейцы не заслуживают, чтобы их унижали, рассказал политик.

Геращенко о митинге сторонников Стерненко: "Отнюдь не мирный протест" Кадр из видео

Замглавы МВД Антон Геращенко высказался о митинге осужденного Сергея Стерненко. События у Офиса президента, которые случились 23 февраля, мирными назвать нельзя, написал политик на своей странице в Facebook.

Читай также: Находится СИЗО: В прокуратуре высказались о переводе Стерненко в Киев

По словам Геращенко, полицейские и нацгвардейцы тоже являются украинцами, у которых есть родители, дети, честь и достоинство. Они не заслуживают, чтобы кто-то брызгал им в глаза слезоточивым газом, “тыкал в лицо огнем“, унижал или же бил.

“То, что вчера было под Офисом президента – это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, которая не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства“, – написал он.

Замглавы МВД также отметил, что украинские правоохранители будут и дальше защищать спокойствие граждан и обеспечивать безопасность.

В ведомстве выступают против насилия и провокаций со стороны лиц, которые самостоятельно наделили себя правом решать, кто прав, а кто нет. Власти поддерживают только мирные протесты, добавил Геращенко.

Читай также: В горсовете Харькова активисты сорвали Ленина: Разбиралась полиция

Также он прикрепил к посту видео, демонстрирующее “нечеловеческое насилие“ в отношении полицейских. Его нельзя оправдать, написал политик.

Суд признал экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко виновным в похищении человека и пытках. Его осудили на 7 лет.

В Киеве в поддержку осужденного прошли акции, однако полиция отпустила всех нарушителей.