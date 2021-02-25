Главное 24 февраля: Начало вакцинации и ожидание снегопадов

Подборка главных новостей за минувшие сутки.

СБУ спасла Житомирскую область от радиации

В Житомирской области СБУ обнаружила на закрытом предприятии источник радиационного излучения "Криптон-85". У предприятия закончилась соответствующая лицензия, а радиоактивные элементы хранились незаконно. Оборудование изъяли и передали для утилизации специалистам государственного предприятия "Радон".



Новый президентский рейтинг: За кого бы голосовали украинцы

Если б президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, то больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 23,1%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Социологической группы "Рейтинг". 14,4% украинцев в конце февраля проголосовали бы за Петра Порошенко, 11,3% - за Юрия Бойко, а 10,9% - за Юлию Тимошенко.



В Украине началась COVID-вакцинация: Известно, кого привили первым

В среду, 24 февраля, в Украине началась COVID-вакцинация. Первым украинцем, который получил COVID-вакцину, стал врач из Черкасс Евгений Горенко. Он работает в "ковидном" отделении местной областной больницы.



В Харькове подрались депутаты, а под горсоветом Нацкорпус с ОПЗЖ

24 февраля во время заседания Харьковского горсовета подрались депутаты. Конфликт возник из-за депутата от фракции ОПЗЖ Андрея Лесика. С трибуны он заявил, что в Украине "несколько лет назад произошел вооруженный госпереворот, и никто за это не наказан".

Под стенами горсовета массовую драку затеяли сторонники ОПЗЖ и "Национального корпуса".



Снегопады возвращаются: Опубликован свежий прогноз погоды

В Украину возвращаются снегопады и дожди. Погода сильно испортится на выходных, 27 и 28 февраля. Соответствующий прогноз погоды опубликован синоптиками Укргидрометцентра.