В Минюсте рассказали как сменить отчество в Украине
С начала года 114 украинцев сменили отчество в рамках законной процедуры, которая стала доступной после принятия соответствующего закона. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.
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Отмечается, что менять отчество украинцы могут с 16 лет по собственному желанию. Кроме того, это можно сделать и с 14 лет при согласии официальных опекунов. Однако для этого должны быть весомые причины.
С 14-летнего возраста менять отчество можно, если:
- один из родителей умер, признан безвести пропавшим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении ребенка;
- сведения об отце (матери) ребенка исключены из актовой записи о его рождении или если сведения о мужчине как отце ребенка внесены в актовую запись о его рождении по заявлению матери.
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Если один из родителей возражает против смены отчество ребенка, ситуацию должен рассудить орган опеки и попечительства.
Стоимость процедуры по смене отчества – 5 грн 10 коп при первом обращении и 51 грн при всех последующих.
Однако в некоторых случаях смена отчества запрещается:
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в отношении заявителя открыто уголовное производство или он находится под административным надзором;
- заявитель имеет не погашенную или не снятую судимость;
- заявитель находится в розыске;
- предоставлены ложные сведения.
Напомним, украинцы стали значительно чаще усыновлять детей. За год количество усыновлений в стране увеличилось более, чем на 40%. Чаще всего брали детей на усыновления граждане Украины.