Политик призывает не переживать и вакцинироваться.

Первый привитый от COVID депутат Рады сообщил о побочном эффекте EPA/UPG

У первого привитого от COVID-19 депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко наблюдается побочный эффект. Вакцина вызвала температуру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Так, по словам Гончаренко, у него после COVID-вакцины поднялась температура. Но это нормальная реакция организма на прививку, добавил он.

“В этом нет ничего страшного или смертельного. Не переживайте и вакцинируйтесь“, – написал депутат в своем сообщении.

Стоит отметить, что Гончаренко получил вакцину во вторник, 9 марта. Ему ввели препарат Oxford/AstraZeneca (торговое название Covishield). Тогда он сообщал о хорошем самочувствии.

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Стоит также отметить, что политика привили по специальной программе, согласно которой общественные деятели могут получить остатки вакцины.

Ранее сообщалось, что в Украине от коронавируса привились более 23,5 тыс граждан. За прошедшие сутки больше всего прививок сделали в Донецкой области – 660.