Дела Майдана: Суд разрешил спецрасследование по "титушкам"

ГБР расследует действия провокаторов, помогавших "Беркуту" под формальным поводом избивать активистов.

Суд разрешил Государственному бюро расследований проводить специальное (заочное) досудебное расследование в отношении двух гражданских лиц, которые подозреваются в организации банд “титушек“ во время событий Революции Достоинства. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

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По версии следствия, подозреваемые, которые в настоящее время объявлены в международный розыск, за незначительное денежное вознаграждение ночью 23 января 2014 года организовали группу “титушек“. Затем эта группа спровоцировала конфликта с участниками движения “Автомайдан“ возле одной из киевских больниц.

“Такие действия “титушек“ должны были создать повод и видимость законности действий правоохранителей по задержанию активистов, которые на самом деле не совершали никаких правонарушений, и дальнейшего прекращения их участия в акциях протеста путем применения меры пресечения в виде содержания под стражей“, - сообщили в ГБР.

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По данным следствия, под видом спровоцированного “титушками“ конфликта работники “Беркута“ избили шестерых активистов “Автомайдана“. Также милиционеры разбили автомобили активистов, нанеся ущерба на общую сумму свыше 267 тыс. грн.

Как отметили в ГБР, разрешение на заочное расследование позволит не только направить обвинительный акт в суд при отсутствии подозреваемых, но также возместить пострадавшим ущерб за счет имущества фигурантов.

Напомним, на суде о расстреле Майдана Кличко сделал важное признание.