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В Херсоне кошек признали частью городской экосистемы

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Горсовет поддержал инициативу граждан, подписавших петицию о бездомных кошках.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

В Херсоне местные власти признали кошек частью городской экосистемы. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии Херсонского городского совета. Как пишет “Депо.Херсон“, инициативу поддержали 30 депутатов из присутствующих 35-ти.

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С идеей присвоить бездомным кошкам официальный статус выступили сами горожане, которые создали онлайн-петицию к городским властям. Когда петиция собрала нужное число подписей горожан, ее рассмотрела сессия Херсонского горсовета.

Как отметили журналисты, некоторые депутаты при обсуждении петиции высказывались в саркастической манере.

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“Говорили, что скоро придется рассматривать такие решения про мышей, крыс и воробьев. Но директор коммунального предприятия “Гарантия“ Игорь Семенчев пояснил, что решение горсовета о котах может быть основанием для выделения из бюджета средств на прививки для этих животных и их стерилизацию“, - пишет издание.

Напомним, около года назад аналогичное решение приняли депутаты Николаевского горсовета.

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Теги: кошки, животные, Херсон
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