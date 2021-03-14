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Дубинский и замглавы Офиса президента послали друг друга в Instagram

Комментариев: 8
Лишившийся руководящей должности в партии Слуга народа Александр Дубинский продолжает конфликтовать с командой президента.
Дубинский продолжает обмениваться любезностями с представителями власти
Дубинский продолжает обмениваться любезностями с представителями власти
УП
 
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Слуга народа, и замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились в Instagram.
 
В субботу, 13 марта, Дубинский опубликовал в Instagram пост с подписью: «Должен признать, зеленый был ошибкой».
 
 
В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить депутатский мандат и пойти на перевыборы.
 
«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?» — написал замглавы Офиса президента.
 
Дубинский ответил на это: «На**й сходи». Костюк поддержал: «На**й занято — ты там прочно и надолго обосновался».
 
 
 
Напомним, что Дубинского отстранили от должности главы Киевской областной организации партии Слуга народа. Нардеп назвал инициаторов такого решения "аферистами и мошенниками".
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Теги: Instagram, Слуга народа, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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wert-71    14.03.2021, 20:41
Оценка:  +1
wert-71
Известность Юрий Костюк приобрел как сценарист сериалов и кинофильмов Студии "Квартал 95".

Участвовал в написании сценариев к фильмам: "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе-3" (2013), "8 новый свиданий" (2014), сериалов: "Сваты-5" (2011), "Байки Митяя" (2012), "Между нами девочками"
МиxасьUA    14.03.2021, 20:40
Оценка:  -24
МиxасьUA
Ясное дело что их обоих кто-то eбёт.Возможно это разные люди,а возможно нет.Но у Дубинского хотя бы есть интеллект.
wert-71    14.03.2021, 20:42
Оценка:  0
wert-71
подобається Хабад?
чи ти русскій?
kvinta36    14.03.2021, 20:38
Оценка:  +1
kvinta36
Какой тяжелый дубинизм головного мозга!
wert-71    14.03.2021, 20:38
Оценка:  +1
wert-71
Дубінський вирішив, що він не гірший зеленського?
і хто йому це навіяв?
чи хуцпа меж не має, фашистский єврейський виродок
wert-71    14.03.2021, 20:46
Оценка:  +1
wert-71
декотрі не знають, що є фашистська єврейська організація - Хабад
брешуть за українських героїв, садовлять патріотів у тюрми (Стерененко, Ріфмайстер )
Брюква_и_Клюква    14.03.2021, 20:48
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Козлюк легко може посперечатися з Дуплінським за звання найгіршого ЗЕленого вилупку
Брюква_и_Клюква    14.03.2021, 20:34
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Жаба ебет гадюку. И наоборот.
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