Дубинский и замглавы Офиса президента послали друг друга в Instagram
Лишившийся руководящей должности в партии Слуга народа Александр Дубинский продолжает конфликтовать с командой президента.
Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Слуга народа, и замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились в Instagram.
В субботу, 13 марта, Дубинский опубликовал в Instagram пост с подписью: «Должен признать, зеленый был ошибкой».
В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить депутатский мандат и пойти на перевыборы.
«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?» — написал замглавы Офиса президента.
Дубинский ответил на это: «На**й сходи». Костюк поддержал: «На**й занято — ты там прочно и надолго обосновался».
Напомним, что Дубинского отстранили от должности главы Киевской областной организации партии Слуга народа. Нардеп назвал инициаторов такого решения "аферистами и мошенниками".
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Участвовал в написании сценариев к фильмам: "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе-3" (2013), "8 новый свиданий" (2014), сериалов: "Сваты-5" (2011), "Байки Митяя" (2012), "Между нами девочками"
чи ти русскій?
і хто йому це навіяв?
чи хуцпа меж не має, фашистский єврейський виродок
брешуть за українських героїв, садовлять патріотів у тюрми (Стерененко, Ріфмайстер )