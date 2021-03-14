Дубинский и замглавы Офиса президента послали друг друга в Instagram

Лишившийся руководящей должности в партии Слуга народа Александр Дубинский продолжает конфликтовать с командой президента.

Народный депутат Александр Дубинский, которого исключили из фракции Слуга народа, и замглавы Офиса президента Украины Юрий Костюк поссорились в Instagram.

В субботу, 13 марта, Дубинский опубликовал в Instagram пост с подписью: «Должен признать, зеленый был ошибкой».

В комментариях под фото Костюк призвал нардепа сложить депутатский мандат и пойти на перевыборы.

«Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?» — написал замглавы Офиса президента.

Дубинский ответил на это: «На**й сходи». Костюк поддержал: «На**й занято — ты там прочно и надолго обосновался».