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Разумков не уверен, что удастся наказать нардепов, поддержавших Харьковские соглашения

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По словам спикера ВР, депутаты не несут юридической ответственности.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
пресс-служба ВР

Глава парламента Дмитрий Разумков считает, что народных депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения, скорее всего, нельзя будет привлечь к ответственности.

Об этом он заявил во время брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Рады.

Не уверен, что запланированная СНБО идея может быть реализована в полном объеме, - отметил спикер ВР.

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Чиновник уточнил, что СБУ запросила у парламента данные о том, кто как голосовал. При этом политик добавил, что голосовавшие нардепы не несут юридической ответственности.

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Также Разумков сказал, что тех, кто мог повлиять на депутатов и организовывал голосование, могут наказать, особенно тех, кто действовал в интересах других государств.

Добавим, что из-за заключения так называемых Харьковских соглашений открыто дело по статье о госизмене, ведется проверка.

Напомним, ранее мы писали, что известно, кого СБУ проверит из-за Харьковских соглашений.

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Теги: Харьковские соглашения, Разумков, Верховная Рада, нардепы
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