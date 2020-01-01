Разумков не уверен, что удастся наказать нардепов, поддержавших Харьковские соглашения

По словам спикера ВР, депутаты не несут юридической ответственности.

Глава парламента Дмитрий Разумков считает, что народных депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения, скорее всего, нельзя будет привлечь к ответственности.

Об этом он заявил во время брифинга, трансляция которого опубликована на сайте Рады.

Не уверен, что запланированная СНБО идея может быть реализована в полном объеме, - отметил спикер ВР.

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Чиновник уточнил, что СБУ запросила у парламента данные о том, кто как голосовал. При этом политик добавил, что голосовавшие нардепы не несут юридической ответственности.

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Также Разумков сказал, что тех, кто мог повлиять на депутатов и организовывал голосование, могут наказать, особенно тех, кто действовал в интересах других государств.

Добавим, что из-за заключения так называемых Харьковских соглашений открыто дело по статье о госизмене, ведется проверка.

Напомним, ранее мы писали, что известно, кого СБУ проверит из-за Харьковских соглашений.

