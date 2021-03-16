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Карпаты снова заметает снегом

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Спасатели предупреждают о лавинной опасности.
На горе Поп Иван метель
На горе Поп Иван метель
facebook.com/chornogora.rescue112

В Украинских Карпатах погода по-прежнему совершенно зимняя. Там сохраняются морозы, периодически обрушиваются метели. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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“По состоянию на 7:45 16.03.2021 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Ветер северо-западный 10 м/с. Метель. Температура воздуха -8°С“, - говорится в сообщении.

Также спасатели предупреждают, что в Карпатах сохраняется угроза схода лавин на высотах около 2 тысяч метров. В этой связи туристам рекомендуют воздержаться от посещения высотных зон.

Напомним, Стефанчук рассказал, когда в Украине могут отменить перевод часов. Депутаты приняли за основу законопроект еще в начале марта.

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Теги: Карпаты, снег, мороз, лавина
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