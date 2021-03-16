Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Публичный "роман" детей-блогеров закон не нарушает, - юрист

Комментариев: 1
Специалисты в области права не видят оснований для уголовного преследования родителей или самого парня.
Отношения детей сделаны намеренно публичными
Отношения детей сделаны намеренно публичными
скриншот

Украинское законодательство не запрещает добровольные сексуальные отношения между несовершеннолетними, поэтому уже получивший скандальную огласку роман между 8-летней девочкой и 13-летним мальчиком нельзя квалифицировать как сексуальное преступление. Об этом заявила адвокат, член Ассоциации женщин-юристок Украины “ЮрФем“ Тамара Бугаец в эфире “Громадського радіо“.

Читай также: Директор упрекнула школьников за банты на одежде, брюки с дырой и целлюлит

На днях разгорелся скандал вокруг пары детей-блогеров, публично демонстрирующих свои отношения. 8-летняя Мила и 13-летний Паша из Киева публикуют в соцсетях снимки поцелуев, объятий и даже фото из постели, где они спят вместе. За взрослыми отношениями детей следят несколько миллионов подписчиков.

При этом не скрывается, что аккаунт девочки-модели ведет ее мать. Она же и публикует снимки. Но у юристов нет единого мнения касательно законности происходящего.

Читай также: Образовательный омбудсмен сделал заявление о школьной форме

“В данной ситуации мне сложно сказать, есть ли какая-то статья Административного или Уголовного кодекса, или любая другая ответственность, к которой можно привлечь маму девочки. … Как такое поведение скажется на психологическом состоянии ребенка — мне сложно сказать. Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы“, — рассказывает Тамара Бугаец.

Юрист подчёркивает, что действия парня в данной ситуации тоже не подпадают под определение сексуальных преступлений. По ее словам, ранее действовавшая в Уголовном кодексе статья за половые отношения с ребенком была исправлена, чтобы под нее не попадали сами дети.

Читай также: Новогоднее видео Зеленского прокомментировал обмудсмен по правам детей

“Были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Теперь речь идет о том, что половые отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не подпадают под уголовную ответственность. Если речь идет о взрослом человеке, то там есть определенные моменты. Этот 13-летний парень ответственности нести не будет“, — пояснила юрист.

Напомним, детский омбудсмен отреагировал на “роман“ малолетних блогеров. По его мнению, эта история может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии.

Поделись:
Теги: ребенок, подростки, юрист, педофил, блогер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Игрек    16.03.2021, 12:37
Оценка:  +1
Игрек
Содом и Гоморра сгорели вместе с жителями за подобные извращения. Только глупые невежды повторяют безумие и конечно понесут наказание, если не раскаются перед Богом
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь