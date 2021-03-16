Публичный "роман" детей-блогеров закон не нарушает, - юрист

Специалисты в области права не видят оснований для уголовного преследования родителей или самого парня.

Украинское законодательство не запрещает добровольные сексуальные отношения между несовершеннолетними, поэтому уже получивший скандальную огласку роман между 8-летней девочкой и 13-летним мальчиком нельзя квалифицировать как сексуальное преступление. Об этом заявила адвокат, член Ассоциации женщин-юристок Украины “ЮрФем“ Тамара Бугаец в эфире “Громадського радіо“.

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На днях разгорелся скандал вокруг пары детей-блогеров, публично демонстрирующих свои отношения. 8-летняя Мила и 13-летний Паша из Киева публикуют в соцсетях снимки поцелуев, объятий и даже фото из постели, где они спят вместе. За взрослыми отношениями детей следят несколько миллионов подписчиков.

При этом не скрывается, что аккаунт девочки-модели ведет ее мать. Она же и публикует снимки. Но у юристов нет единого мнения касательно законности происходящего.

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“В данной ситуации мне сложно сказать, есть ли какая-то статья Административного или Уголовного кодекса, или любая другая ответственность, к которой можно привлечь маму девочки. … Как такое поведение скажется на психологическом состоянии ребенка — мне сложно сказать. Сексуальные отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не криминализированы“, — рассказывает Тамара Бугаец.

Юрист подчёркивает, что действия парня в данной ситуации тоже не подпадают под определение сексуальных преступлений. По ее словам, ранее действовавшая в Уголовном кодексе статья за половые отношения с ребенком была исправлена, чтобы под нее не попадали сами дети.

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“Были внесены изменения в связи с ратификацией Лансаротской конвенции. Теперь речь идет о том, что половые отношения между детьми, которые имеют добровольный характер, не подпадают под уголовную ответственность. Если речь идет о взрослом человеке, то там есть определенные моменты. Этот 13-летний парень ответственности нести не будет“, — пояснила юрист.

Напомним, детский омбудсмен отреагировал на “роман“ малолетних блогеров. По его мнению, эта история может привести к увеличению количества сексуального насилия в дальнейшем, а также случаев педофилии.