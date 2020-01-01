В Закарпатье тренера обвинили в домогательствах к школьницам

Во время спортивных соревнований тренер приставал к несовершеннолетним спортсменкам, говорят потерпевшие.

В Закарпатской области полицейские предъявили подозрение жителю Волыни в развращении несовершеннолетней девушки. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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Заявление о возможном преступлении написала жительница Волынской области. По словам женщины, ее 14-летняя дочь поехала на спортивные соревнования в Ужгород, а спустя несколько дней во время телефонного разговора пожаловалась приставания тренера.

Ужгородские полицейские незамедлительно прибыли в гостиницу, где проживала дочь заявительницы. Там выяснилось, что потерпевшая проживает в одном номере с тремя другими девушками.

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“Все они рассказали, что в тот день в комнату зашел тренер, увидел девочку в халате и стал приставать к ней. По словам свидетелей, на их крики он не реагировал“, - сообщили в пресс-службе полиции.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины: развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

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По ходатайству следователя судья назначил подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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