Ситуация на Донбассе: Боевики нарушили режим тишины 5 раз
За прошедшие сутки, 22 марта, Боевики на Донбассе нарушили режим тишины 5 раз. Враг использовал минометы, гранатометы и пулеметы. Подробности передает штаб ООС.
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Так, неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности ОТГ “Восток“, боевики стреляли по позициям украинских солдат из минометов 120 и 80 калибров. Последние запрещены Минскими договоренностями.
У Богдановки оккупанты применяли для обстрела автоматические станковые гранатометы.
В районе Водяного враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем. Также в пригороде Тарамчук велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.
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В сообщении указывается, что боевых потерь среди военнослужащих удалось избежать. На обстрелы боевиков они отвечали ответным огнем. О всех фактах нарушения режима тишины Украина сообщила ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что на курорте в Египте от COVID-19 умер украинский волонтер.