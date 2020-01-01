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Ситуация на Донбассе: Боевики нарушили режим тишины 5 раз

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Боевых потерь среди военнослужащих удалось избежать.
Ситуация на Донбассе: Боевики нарушили режим тишины 5 раз
Ситуация на Донбассе: Боевики нарушили режим тишины 5 раз
ООС / Facebook - Иллюстрированное фото

За прошедшие сутки, 22 марта, Боевики на Донбассе нарушили режим тишины 5 раз. Враг использовал минометы, гранатометы и пулеметы. Подробности передает штаб ООС.

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Так, неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности ОТГ “Восток“, боевики стреляли по позициям украинских солдат из минометов 120 и 80 калибров. Последние запрещены Минскими договоренностями.

У Богдановки оккупанты применяли для обстрела автоматические станковые гранатометы.

В районе Водяного враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем. Также в пригороде Тарамчук велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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В сообщении указывается, что боевых потерь среди военнослужащих удалось избежать. На обстрелы боевиков они отвечали ответным огнем. О всех фактах нарушения режима тишины Украина сообщила ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что на курорте в Египте от COVID-19 умер украинский волонтер.

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Теги: ООС, Донбасс, боевики, обстрелы, миномет, гранатомет
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