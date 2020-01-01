В Тернополе жители многоэтажки присвоили лифт, расширив квартиру

Местные жители не могут воспользоваться подъемником.

В Тернополе жители многоэтажного дома присвоили лифт. Они расширили квартиру, перекрыв доступ к нему стеной и установив двери. Подробности передает “ТСН“.

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Пожилые супруги, проживающие на 3-м этаже дома, рассказали, что они не могут воспользоваться лифтом, так как он попросту замурован их соседями. Кроме того, коммунальщики отключили кнопку лифта. Потому пенсионеры с болезнями ног и грыжами вынуждены подниматься домой по лестнице.

Оказалось, что лифт был замурован еще 6 лет назад, когда не работал. Его отремонтировали месяц назад. Пожилые супруги пытались добиться, чтобы соседи, расширившие свою квартиру за счет стены на лестничной площадке, демонтировали стену. Сами хозяева квартиры уверяют, что разрешают желающим пользоваться подъемником.

С журналистами пенсионерам удалось зайти в общий коридор к лифту впервые за 6 лет. Сейчас там находятся полки с одеждой, раньше соседи там хранили еще мебель и овощи.

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Председатель ОСМД Анна Войтович рассказала, что такие “тамбуры“ жители дома установили на каждом этаже. Это незаконно. Однако заниматься вопросом в ОСМД не хотят. Сын пенсионеров старался добиться сноса пристройки, обращаясь в полицию, горсовет и так далее, но безрезультатно.

Адвокат Богдан Будзик объяснил, что сложности с демонтажем незаконных пристроек наблюдаются из-за ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. За год реформа этой сферы завершена не была. Но добиться демонтажа можно, если люди или глава ОСМД подаст запрос в горсовет для выяснения, есть ли у соседей нужные документы.

Имея необходимые документы, можно обратиться с проблемой в суд, что и планируют сделать пенсионеры из Тернополя.

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