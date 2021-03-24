Смерть Черновола: У полиции нет доказательств убийства

Повторное расследование не закончено, но улик умышленного убийства в деле так и нет.

У правоохранителей на сегодняшний день нет оснований считать, что смерть лидера Народного Руха Вячеслава Черновола в марте 1999 года наступила не в результате ДТП. Об этом заявил заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало в комментарии “Украинской правде“.

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Как пишет издание, в 2014 году обстоятельства гибели одного из главных оппозиционеров эпохи президента Кучмы решили расследовать заново, для чего провели ряд повторных и новых экспертиз.

По словам Тракало, телесные повреждения, обнаруженные на теле Черновола судебно-медицинской экспертизой после ДТП и впоследствии при эксгумации останков, согласно выводам экспертов “сформировались в результате травмирования пассажира, находившегося в салоне транспортного средства при столкновении автомобиля с препятствием“.

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“Их возникновение является преимущественно результатом действия массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью, которым могли быть детали кузова (салона) до его деформации и в дальнейшем части деформированного кузова автомобиля“, - говорится в заключении экспертизы.

По словам Тракало, в полиции не нашли никаких подтверждений распространенной теории о том, что Черновола убили уже после ДТП, избив кастетом.

В ходе повторного расследования был неоднократно допрошен водитель “КамАЗа“, в который врезалась машина Черновола. Также следователи опрашивают судебных экспертов, проводивших экспертизы в изначальном уголовном деле.

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“В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Окончательного решения в нем не принято, поскольку продолжается проведение следственных (розыскных) действий“, - сообщил спикер МВД.

Для справки. Вячеслав Черновол – советский диссидент, видный украинский политик конца 80-х-90-х годов. Погиб в результате ДТП под Киевом 25 марта 1999 года. Он погиб в самом начале президентской гонки 1999 года, что вызвало многочисленные слухи о его убийстве властями, которое замаскировали под ДТП.

Напомним, ранее Тарас Черновол заявлял, что у него нет надежд на расследование смерти отца.