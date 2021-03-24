Поставки вакцин из Индии могут сорваться: названа причина

Индия обеспокоена информационной компанией, развернутой против ее вакцины в Украине.

Индия может отложить поставку в Украину следующей партии вакцины CoviShield фирмы AstraZeneca из-за информационной компании, развернутой против препарата. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил нардеп от “Слуги народа“, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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По его словам, украинский МИД получил письмо от посольства Индии, в котором говорится о недопустимости дискредитации Индии как страны-производителя медицинских препаратов, в частности вакцины от коронавируса.

“Индийская сторона отмечает, что вакцина AstraZeneca (CoviShield) является абсолютно безопасным и эффективным препаратом, что подтверждено Всемирной организацией здравоохранения. Только на территории Европы и Индии уже было использовано около 50 миллионов доз этой вакцины. Значительные объемы препарата законтрактовали такие страны, как Канада, Великобритания, Бразилия и другие“, - написал Радуцкий.

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По словам нардепа, президент Владимир Зеленский поручил главе Минздрава Максиму Степанову и главе МИД Дмитрию Кулебе сделать все необходимое, чтобы убедить Индию в непричастности украинского государства и украинского общества к кампании дискредитации.

“На срыв сотрудничества с Индией работали как одиозные пророссийские политики, так и псевдопатриотические политические лидеры, которые делают все для возвращения к власти на фоне дестабилизации страны“, - отметил Радуцкий.

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Глава медицинского комитета Рады уверен, что ранее звучавшие из уст отдельных политиков слова о низком качестве индийской вакцины были сознательной игрой, направленной на срыв поставок вакцины и провал кампании по вакцинации.

“Этот человек обрек на гибель тысячи украинцев ради удовлетворения собственных политических амбиций“, - резюмировал Радуцкий.

Напомним, возле Офиса президента протестовали “COVID-диссиденты“. Акция называлась “Нет смертельной вакцинации“.