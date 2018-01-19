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В Таиланде по обвинению в торговле наркотиками задержали украинку

Комментариев: 2
Гражданка Украины якобы была сообщницей 27-летнего россиянина.
По обвинению в торговле наркотиками задержали украинку и россиянина
По обвинению в торговле наркотиками задержали украинку и россиянина
Kamala Policde Dept

Полиция Таиланда арестовала гражданку Украины и ее спутника из России по подозрению в торговле наркотиками. Об этом в пятницу, 19 января, сообщает The Nation.

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В полиции Пхукета заявили, что мужчину задержали в одном из пабов при попытке сбыть наркотические средства. В его телефоне правоохранители обнаружили также фото девушки на фоне большого количества наркотиков, оказавшейся его сообщницей.

При проведении обыска по их месту жительства полицейские обнаружили одну таблетку экстази, 14,44 г кокаина и 16,66 г марихуаны.

Полиция также назвала имена задержанных – 22-летняя Владислава Березина и 27-летний Виктор Двинский.

Украинская сторона задержание девушки пока не подтверждает.

По данным СМИ, в Таиланде действует жесткое законодательство относительно продажи и распространения наркотиков, в отдельных случаях предусматривающее смертную казнь.

Напомним, в Кривом Роге полицейский организовал сбыт наркотиков и оружия, он был задержан 18 января.

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Теги: наркотики, Украина-Россия, Таиланд, россияне, экстази, украинка, задержание
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Комментариев (2)
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Игорь!    19.01.2018, 11:12
Оценка:  -1
Игорь!
Название статьи, от быдлоавтора из бигмира улыбнуло. Читаю, задержали русского за сбыт наркотиков, у которого в телефоне было фото девушки Украинки.
Мухоморище    19.01.2018, 11:02
Оценка:  +5
Мухоморище
Ну не знаю.Надо быть самоубийцей,чтобы в Таиланде наркотиками торговать.Фотография на фоне дури в телефоне,мутняк какой-то.
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