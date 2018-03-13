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Отравление шпиона: РФ отвергла ультиматум Британии

Комментариев: 4
В Российской Федерации заявили, что смогут ответить на запросы Великобритании относительно отравления экс-шпиона только после получения доступа к материалам дела.
Сергей Лавров прокомментировал требования Великобритании
Сергей Лавров прокомментировал требования Великобритании
EPA/UPG

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 13 марта, заявил, что Россия не будет отвечать на запросы Великобритании пока не получит доступ к материалам дела, сообщает Медуза.

По его словам, Москва требует доступ к отравляющему веществу, которое было использовано против Скрипаля. Россия уже запрашивала такой доступ, но получила отказ.

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Лавров заметил, что по Конвенции о запрещении химического оружия Лондон должен был обратиться к Москве и дать ей 10 дней на ответ.

Глава МИД РФ также добавил, что Москва затребовала доступ в связи с тем, что отравленная дочь Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России. Есть ли российский паспорт у Сергея Скрипаля, он не уточнил.

Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом военного типа. Тереза Мэй также дала России сутки, чтобы ответить на вопросы по поводу применения против Скрипаля боевого отравляющего вещества Новичок. Если этого не произойдет, Великобритания может ввести новые санкции.

В МИД РФ заявление Мэй назвали “сказкой“.

 

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Теги: Россия, Отравления, МИД РФ, Лавров, Великобритания, Скрипаль
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Комментариев (4)
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Peyot    13.03.2018, 13:49
Оценка:  +1
Peyot
то есть кремляди реально думают что такая отмазка прокатит с правительством страны в которой лежит половина наворованого орками?)))) ну ну))) это вам не ЕС который завист от вас. Здесь все проще ваши бабли лежать в Англ банках и че сделаете если они их арестуют?))))))
exolot    13.03.2018, 13:47
Оценка:  +1
exolot
Судя по роже унюхал остатки отравляющего вещества однозначно.
Серго-1    13.03.2018, 13:33
Оценка:  +2
Серго-1
Ох и плющит лошадь)))
shift1202    13.03.2018, 13:19
Оценка:  +5
shift1202
Забористый кокс, рожу развезло пополам.
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