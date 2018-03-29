В Индии курьера за долгую доставку ударили 20 раз ножом

После ударов ножом, курьера попытались задушить шнурком и ограбили.

В Индии 30-летняя женщина пырнула ножом 20 раз курьера за то, что он слишком долго доставлял ее заказанный в интернет-магазине мобильный телефон.

Об этом сообщает издание India Today.

Читай также: В Париже неизвестные сняли скальп с посетителя ресторана

28-летний курьер Кешава был доставлен в реанимацию. Очнувшись, он сообщил полиции, что женщина целый день названивала ему и жаловалась на задержку доставки.

Курьер признался, что долго не мог найти дом клиента, так как впервые оказался в ее районе. Когда же он нашел нужный адрес, женщина с порога начала кричать и напала с кухонным ножом.

Брат женщины по началу пытался ее успокоить, однако она заявила, что намерена “преподать урок“ курьеру и мужчина присоединился к ней.

Читай также: В Индии легализовали пассивную эвтаназию

После того, как курьер получил 20 ножевых ранений, нападавшие попытались его задушить шнурком, попутно отобрав у него 40 тысяч рупий.

Полиция задержала женщину и ее брата. Им грозит тюремное заключение.

Напомним, 20 марта в Индии от взрыва в руках смартфона Nokia погибла 18-летняя девушка. Ранее, 6 марта, в Индии отец отрубил кисть руки своему сыну за излишнюю любовь к порно.