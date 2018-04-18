В Башкирии ученик устроил поджог и резню в школе
В Башкирии в школе №1 Стерлитамака РФ ученик напал на школьников и учителей с ножом и поджег школу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Читай также: Что заставило 19-летнего американца убить 17 школьников
“Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агресивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой“, - отмечается в сообщении.
По словам очевидцев, в здание забежал подросток с ножом и напал на ученицу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна здания. Из здания школы всех эвакуировали. После этого в школе начался пожар в одном из классов.
Также установлена личность нападавшего - это ученик 9 класса Артем Тагиров. Издание отмечает, что Тагиров планировал нападение на школу несколько месяцев.
В результате нападения пострадали педагог, у которой ножевое ранение и ожоги, и две ученицы, у которых также ножевые ранения рук и груди. Среди пострадавших и сам нападающий, он пытался покончить с собой, перерезав себе горло.
Как передает РИА Новости, по предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики. Площадь возгорания составила около квадратного метра. Подозреваемого задержали.
В результате были госпитализированы четверо пострадавших: нападавший, один из учителей и две ученицы.
Читай также: Резня в пермской школе: дети рассказали о пережитом ужасе
Напомним, 21 марта в городе Шадринск Курганской области РФ ученица седьмого класса обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия. В результате инцидента семь детей получили синяки и ссадины. 19 января в Бурятии девятиклассник пришел в школу с топором и коктейлем Молотова. Он напал на преподавателя и детей и поджег класс. Пострадали шесть человек. 15 января подростки с ножами ворвались в класс в Перми, в результате чего ранения получили 15 человек.
Отметим, что российские государственные телеканалы такие новости показательно игнорируют.