В Башкирии ученик устроил поджог и резню в школе

В результате атаки пострадали две ученицы, учитель и сам нападавший, который пытался покончить с собой.

В Башкирии в школе №1 Стерлитамака РФ ученик напал на школьников и учителей с ножом и поджег школу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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“Учитель привела подростка в кабинет, парень вел себя агресивно и поранил ножом руку одноклассницы, после чего накинулся на учительницу. Когда началась паника, он выплеснул в классе бензин, поджег его и пытался покончить с собой“, - отмечается в сообщении.

По словам очевидцев, в здание забежал подросток с ножом и напал на ученицу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна здания. Из здания школы всех эвакуировали. После этого в школе начался пожар в одном из классов.

Также установлена личность нападавшего - это ученик 9 класса Артем Тагиров. Издание отмечает, что Тагиров планировал нападение на школу несколько месяцев.

Тагиров якобы устал от одноклассников t.me/breakingmash

После нападения школьник пытался перерезать себе горло t.me/breakingmash

В результате нападения пострадали педагог, у которой ножевое ранение и ожоги, и две ученицы, у которых также ножевые ранения рук и груди. Среди пострадавших и сам нападающий, он пытался покончить с собой, перерезав себе горло.

Как передает РИА Новости, по предварительной информации, школьник пытался поджечь кабинет информатики. Площадь возгорания составила около квадратного метра. Подозреваемого задержали.

В результате были госпитализированы четверо пострадавших: нападавший, один из учителей и две ученицы.

Рассказ ученика о нападении 0:00 / 00:45

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Напомним, 21 марта в городе Шадринск Курганской области РФ ученица седьмого класса обстреляла своих одноклассников из пневматического оружия. В результате инцидента семь детей получили синяки и ссадины. 19 января в Бурятии девятиклассник пришел в школу с топором и коктейлем Молотова. Он напал на преподавателя и детей и поджег класс. Пострадали шесть человек. 15 января подростки с ножами ворвались в класс в Перми, в результате чего ранения получили 15 человек.

Отметим, что российские государственные телеканалы такие новости показательно игнорируют.