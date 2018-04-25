Россия показала "сбитые Томагавки"

Российские военные утверждают, что по этим фрагментам можно сделать вывод, что эти ракеты именно сбили.

Российский Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, которые якобы сбили средства ПВО Сирии, отражая атаку западной коалиции. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста в области противовоздушной обороны Генштаба РФ Сергея Безногих.

"Элемент ракеты SCALP/Storm Shadow" twitter.com/RIA_Worldnews

“На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США Томагавк и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow“, — заявил Безногих.

В России утверждают, что это следы от ПВО twitter.com/RIA_Worldnews

По словам представителя Генштаб РФ, это части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы. Он утверждает, что хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии на эти ракеты именно средств противовоздушной обороны.

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“Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО“, — добавил Безногих.

Россияне организовали выставку "трофеев" twitter.com/RIA_Worldnews

Напомним, 15 апреля Башар Асад заявил, что доволен советским оружием, которое использовалось для отражения ракетного удара коалиции по Сирии. 16 апреля Европейское командование США сообщило, что силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов.

В США назвали средства ПВО в Сирии абсолютно неэффективными. Тем временем, представитель Сирии заявил, что Башар Асад уже получил от РФ комплексы С-300, хотя Россия о поставках официально еще не заявляла.