Переключиться на мобильную версию

Россия показала "сбитые Томагавки"

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 4
Российские военные утверждают, что по этим фрагментам можно сделать вывод, что эти ракеты именно сбили.
"Двигатель ракеты Томагавк"
"Двигатель ракеты Томагавк"
twitter.com/RIA_Worldnews

Российский Генштаб показал журналистам обломки крылатых ракет, которые якобы сбили средства ПВО Сирии, отражая атаку западной коалиции. Об этом в среду, 25 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста в области противовоздушной обороны Генштаба РФ Сергея Безногих.

"Элемент ракеты SCALP/Storm Shadow"
twitter.com/RIA_Worldnews

“На выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США Томагавк и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow“, —  заявил Безногих.

В России утверждают, что это следы от ПВО
В России утверждают, что это следы от ПВО
twitter.com/RIA_Worldnews

По словам представителя Генштаб РФ, это части как самих ракет, так и их двигательных установок и элементной базы — космической радионавигационной системы. Он утверждает, что хорошее состояние элементов, отсутствие очагов возгорания говорит о явном воздействии на эти ракеты именно средств противовоздушной обороны.

Читай также: Трамп объяснил, почему сирийцы не сбили ни одной ракеты

“Наличие сквозных отверстий от поражающих элементов на обшивке крылатых ракет явно характеризует именно огневое воздействие зенитных управляемых ракет ПВО“, — добавил Безногих.

Россияне организовали выставку
Россияне организовали выставку "трофеев"
twitter.com/RIA_Worldnews

Напомним, 15 апреля Башар Асад заявил, что доволен советским оружием, которое использовалось для отражения ракетного удара коалиции по Сирии. 16 апреля Европейское командование США сообщило, что силы ПВО Сирии и России не поразили ни один из более 100 снарядов.

В США назвали средства ПВО в Сирии абсолютно неэффективными. Тем временем, представитель Сирии заявил, что Башар Асад уже получил от РФ комплексы С-300, хотя Россия о поставках официально еще не заявляла.

Поделись:
Теги: Россия, Сирия, ракеты, Генштаб РФ, российские военные, ПВО
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
nail    25.04.2018, 14:17
Оценка:  0
nail
Кусков больше 30 см нету. Явно сбили Интересно, а подписи к этой ахинее в ворде набирали?? Ещё б ещё показали куски ракет которые таки достигли цели, так для сравнения.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    25.04.2018, 14:15
Оценка:  +4
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Экспертизу проводила заинтересованная сторона. Я думаю этим все сказано. Может такие обломки и валяются вокруг пораженной тамогавком цели, а повреждения нанесены его же поражающими частями...
Dimon-111    25.04.2018, 14:13
Оценка:  -1
Dimon-111
короче п*здят что одни, что другие
Peyot    25.04.2018, 13:57
Оценка:  +1
Peyot
Когда США бомбили пустые полигоны в сирии(потому что шестерка кремля трамп всех предупреил). Руские шарашили из своих С300 по сувоим же С400 попадаемость 100% у обоих строн... все молодцы все победители никто не пострадал... пустили пыли в глаза электорату....
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь