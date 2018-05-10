Евреи Украины: Абсурдно обвинять Киев в антисемитизме

Обращение полусотни конгрессменов США, озабоченных неким "прославлением нацизма Киевом", РФ использует в войне против Украины, заявили в Вааде Украины.

Подписанное 57 конгрессменами США обращение к Госдепу о том, что в Украине государство якобы “поддерживает антисемитизм“, - пример антиукраинской диффамации (клеветы). Об этом в Facebook написал глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс.

Разложив письмо авторства демократа Ро Ханны на отдельные пункты, он заявил, что утверждения в тексте “откровенным образом противоречат действительности“.

Читай также: Антисемитизм в Правом секторе: полиция завела дело

“Это обвинение абсурдно. Нам не известен ни один факт, чтобы украинское государство поддерживало отрицание Холокоста в том или ином виде. Есть сомнения, что кто-либо из конгрессменов, подписавших письмо, может назвать хотя бы один такой случай“, - говорится в заявлении Ваада.

В организации напомнили, что аналогичные письма в прошлом появились, “о чем можно утверждать наверняка“, с инициативы кремлевских политтехнологов.

В тексте Зисельса корректно говорится о том, что конгрессмены США “ссылаются на недостоверные данные“, и дается совет обратиться за актуальной инфорацией в Ваад.

Читай также: У Авакова отвергли обвинения США в антисемитизме

“Наш мониторинг не зафиксировал... негативной динамики. В течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного антисемитского инцидента, связанного с насилием. На постсоветском пространстве в Украине больше других стран сохраняют память о жертвах Холокоста путем преподавания, исследований и мемориализации“, - подчеркнули в Ассоциации.

Ранее экс-посол Украины в Израиле Юрий Щербак назвал Ханну “звездой путинской прессы“, а директор Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович считает письмо “смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации“.

Напомним, 26 апреля 57 конгрессменов США подписали обращение к и.о. госсекретаря Джону Салливану, в котором они выражают обеспокоенность “из-за роста поддерживаемого на госуровне антисемитизма, искажения и отрицания Холокоста, в частности в Украине и Польше“. В МВД обвинения отвергли .