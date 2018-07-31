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Лукашенко появился на публике после слухов об инсульте

Комментариев: 2
Лукашенко встретился с главой Минской области.
Глава Беларуси заслушал доклад о регионе
Глава Беларуси заслушал доклад о регионе
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко появился на публике после слухов о ишемическом инсульте и провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.

Глава республики заслушал доклад об уборочной кампании в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства, передает государственное информационное агентство БелТА.

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Слухи начали распространяться после того, как Лукашенко 26 июля не прибыл с рабочим визитом в Гомель. Издание Деловая Столица со ссылкой на несколько источников в журналистских кругах Беларуси сообщало, что причиной был инсульт.

По словам источников, глава Беларуси после 26 июля должен был посетить Гомель, однако этого не произошло. Никаких пояснений чиновники, ожидающие главу белорусского государства, не получили. При этом в Гомель прибыла охрана Лукашенко и журналистский пул президента, включая телевидение.

Глава Беларуси не появлялся на публике почти пять дней.

Ранее, 30 июля, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт назвала слухи об инсульте “полным бредом“.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, СМИ, инсульт, слухи
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Комментариев (2)
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apollon    31.07.2018, 14:45
Оценка:  0
apollon
походу у лукаса тоже двойников тьма))))
Sancho-s    31.07.2018, 14:44
Оценка:  0
Sancho-s
За спиной глобус Беларуси?)
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