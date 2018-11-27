Польша поддержит санкции против РФ из-за событий на Азове - Дуда

Власти Польши убеждены, что инцидент в Азовском море был актом открытой агрессии России против Украины.

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Позиция официальной Польши по ситуации в с украинскими моряками, которых сейчас судят в аннексированной Россией Керчи, заключается в том, что необходимо восстановить порядок в Азовском море - плененные РФ украинские моряки должны быть освобождены, а суда возвращены.

Об этом заявил президент Польши Дуда в Софии на пресс-конференции после переговоров с президентом Болгарии Румен Радев, сообщает пресс-служба польского лидера.

Дуда подчеркнул, что значительная часть встречи президентов посвящена ситуации в Украине.

“Россия сегодня оккупирует территорию Украины - нет сомнения, что она агрессором. Она снова нарушила международное право и соглашения, заключенные между Россией и Украиной, даже если речь идет о судоходстве в Азовском море. Это неприемлемо и Польша совершенно не согласна с такими действиями“, - отметил польский президент.

Он также подчеркнул, что, если будут международные инициативы, такие как новые санкции против России, то Польша обязательно к ним присоединится.

“Мы готовы ко всем мероприятиям, которые приведут к окончанию этого конфликта“, - отметил Дуда.

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Польский президент добавил, что они вместе с президентом Болгарии не сомневаются в том, что “необходимы дальнейшие действия для завершения вооруженного конфликта в этой части Европы, который проходит с 2014 года, и это возможно при условии соблюдения и внедрения минских соглашений“.

“Мы изо всех сил к этому призываем“, - подытожил Дуда.

Как сообщалось, утром 25 ноября в ВМС Украины заявили, что пограничные корабли РФ совершили откровенно агрессивные действия против трех украинских кораблей во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российский пограничный корабль Дон совершил таран украинского рейдового буксира.

В ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее проинформировали в соответствии с международными нормами.

Вечером стало известно, что в ходе прямого боестолкновения со спецназом РФ у Керченского моста были захвачены три корабля Украины. В ходе инцидента ранены шесть украинских моряков.

На фоне обострения ситуации СНБО провел срочное заседание, на котором президент Петр Порошенко одобрил предложение ввести военное положение в Украине.

Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в Украине.