Неизвестные подняли флаг СССР над одним из зданий муниципалитета в Швеции
В понедельник, 17 июня, утром над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции неизвестные повесили флаг Советского Союза.
Об этом написала шведская газета Expressen, передает LB.ua.
Смотритель, который по приходу на работу заметил флаг, сразу же его снял.
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Начальник Службы безопасности муниципалитета Тебю Густав Сундман отметил, что никто кроме сотрудников не мог этого сделать, поскольку, чтобы поднять флаг – требуется специальный ключ.
“Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти“, - отметил он.
Сундман также сообщил, что наверняка флаг повесили ночью.
На данный момент, над муниципалитетом снова подняли флаг коммуны, а об инциденте сообщили в полицию. “Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать“, - добавил Сундман.
Как сообщалось 12 июня, в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.