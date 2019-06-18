Неизвестные подняли флаг СССР над одним из зданий муниципалитета в Швеции

Инцидент произошел в шведской коммуне Тэбю.

Об инциденте сообщили в полицию expressen.se

В понедельник, 17 июня, утром над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю в Швеции неизвестные повесили флаг Советского Союза.

Об этом написала шведская газета Expressen, передает LB.ua.

Смотритель, который по приходу на работу заметил флаг, сразу же его снял.

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Начальник Службы безопасности муниципалитета Тебю Густав Сундман отметил, что никто кроме сотрудников не мог этого сделать, поскольку, чтобы поднять флаг – требуется специальный ключ.

“Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти“, - отметил он.

Сундман также сообщил, что наверняка флаг повесили ночью.

На данный момент, над муниципалитетом снова подняли флаг коммуны, а об инциденте сообщили в полицию. “Мы не получали никаких угроз в связи с этим, но мы должны детально все расследовать“, - добавил Сундман.

Как сообщалось 12 июня, в одном из исполкомов Днепра заметили георгиевскую ленту и флаги СССР.