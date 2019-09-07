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Обмен пленными: Три автобуса покинули Лефортово

Комментариев: 2
Из СИЗО Лефортово в Москве выехали три больших автобуса в сопровождении охраны. В них могут находиться украинские заключенные.
Из СИЗО Лефортово в Москве выехали три автобуса с охраной
Из СИЗО Лефортово в Москве выехали три автобуса с охраной
twitter.com / vasilymaximov

Три больших пассажирских автобуса утром в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора Лефортово в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС, сообщает российский Интерфакс.

Отмечается, что три автобуса выехали с территории СИЗО около 8:40 утра субботы.

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Российский журналист и фоторепортер Василий Максимов в Twitter ранее сообщал, что около 06:39 утра к воротам СИЗО Лефортово прибыл автобус в сопровождении кортежа полиции. Позже Максимов добавил, что в автобусе находятся спецназовцы, которые, вероятно, будут сопровождать украинских политзаключенных в аэропорт.

 

Также телеканал Россия-24 сообщил, что “в эти минуты (из Лефортово) ожидается отправка транспорта в аэропорт с гражданами Украины, которых собираются передать“.

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Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной планируется провести по формуле “35 на 35“, однако к предполагаемой дате начала запуска этого процесса - 7 сентября - в списки могут быть внесены коррективы, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

“В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов“, - сказал собеседник агентства.

Накануне российский адвокат заявлял, что Зеленский помиловал 12 россиян и по состоянию на вечер пятницы они находились в  пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене.

А украинский адвокат Валентин Рыбин поздно вечером сообщал, что обмен пленными начнется в ближайшие часы.

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Теги: Украина-Россия, Москва, автобус, СИЗО, заключенные, обмен пленными
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Комментариев (2)
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Cowboychik    07.09.2019, 10:47
Оценка:  -1
Cowboychik
Из Москвы только моряков и террористов, захваченных на территории РФ депортируют. Остальные в плену в Народных Республиках. С ЛДНР будут меняться пленными?
Via_dolorosa    07.09.2019, 11:11
Оценка:  0
Via_dolorosa
Это ув. не народные республики, а сепарские террористические образования которые специально мацква породила и полностью подпитывает, как месть за Евро_интеграцию Украины.
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