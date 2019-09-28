В центре Минска прогремел взрыв

Полиция проверяет обстоятельства инцидента.

К счастью, в результате взрыва и пожара никто не пострадал

В столице Беларуси Минске в баре “Пересмешник“ в ночь на 28 сентября прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает Tut.by

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По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Взрывной волной выбило несколько стекол, после чего в кафе возник пожар и оно серьезно обгорело. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

На месте работают сотрудники милиции, спасатели и представители Следственного комитета. На всякий случай на месте дежурили бригады скорой помощи. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МЧС рассказали подробности ночного происшествия.

“28 сентября 2019 в 01.41 на номер «101» от очевидцев поступило сообщение о пожаре на летней террасе бара по улице Немига. Уже через 4 минуты на месте были первые подразделения МЧС. Когда спасатели прибыли на место, они увидели, что летняя терраса охвачена огнем. Выяснилось, что произошло загорание инфракрасной газовой горелки, которая предназначена для обогрева помещения. От воздействия температуры произошел разрыв газового баллона“, — рассказала официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

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Летняя терраса площадью 20 квадратных метров сгорела. Огонь повредил мебель, оконные блоки, входную дверь бара, остекление заведения. Кроме того повреждено остекление окон пяти этажей лестничного марша торгово-административного центра; входная дверь запасного выхода из служебного помещения магазина обуви, элементы декоративного подвесного потолка служебного помещения; оконный блок, кондиционер, закопчено помещение кухни еще одного бара.

Как сообщалось, 25 сентября в Донецке горел склад боеприпасов, были слышны взрывы.

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