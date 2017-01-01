Сайт президента Грузии взломали, разместив на главную Саакашвили: Подробности
Утром 28 октября был взломан сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. На главной была размещена фотография Михеила Саакашвили с надписью на английском языке – "Я вернусь".
Об этом сообщает грузинское издание Грузия.Онлайн.
После атаки хакеров МВД Грузии начало расследование.
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"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии", - говорится в сообщении.
Также хакеры атаковали сайты информационных агентств, органов местного самоуправления, судов
Напомним, ранее Саакашвили заявлял о том, что он может вернуться в Грузию для участия в парламентских выборах в 2020 году. Однако в стране против него начато несколько уголовных дел.