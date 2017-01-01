Сайт президента Грузии взломали, разместив на главную Саакашвили: Подробности

Ресурс был взломан сегодня утром. Что об этом известно.

Такое фото сегодня было на главной сайта президента Грузии Скриншот

Утром 28 октября был взломан сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили. На главной была размещена фотография Михеила Саакашвили с надписью на английском языке – "Я вернусь".

Об этом сообщает грузинское издание Грузия.Онлайн.

После атаки хакеров МВД Грузии начало расследование.

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"Следственные мероприятия ведутся в интенсивном режиме. Возбуждено уголовное дело по статьям 284 (самовольное проникновение в компьютерную систему) и 286 (посягательство на компьютерные данные или компьютерную систему) УК Грузии", - говорится в сообщении.

Также хакеры атаковали сайты информационных агентств, органов местного самоуправления, судов

Напомним, ранее Саакашвили заявлял о том, что он может вернуться в Грузию для участия в парламентских выборах в 2020 году. Однако в стране против него начато несколько уголовных дел.