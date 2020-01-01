Украинец стал вице-президентом ПАСЕ

Нардеп Мережко стал вице-президентом ПАСЕ.

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Нардеп от “Слуги народа” Александр Мережко стал вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член украинской делегации Евгения Кравчук.

Александр Мережко - доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, - написала Евгения Кравчук.

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К слову, 20 вице-президентов от стран-членов ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии. Кравчук добавила, что голосования за Мережко не было, должности вице-президентов распределяют по квотам государств-членов.

Должность вице-президента является чрезвычайно ответственной, ведь он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании Ассамблеи или на дебатах (если не берет в них участия в качестве докладчика). Также вице-президент автоматически входит в состав Бюро, которое ведет заседания путем подготовки повестки дня сессий и определения вопросов, заслуживающих быть освещенными в докладах, - добавила Кравчук.

Напомним, в ПАСЕ оспорили полномочия делегации РФ. Тридцать представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ поддержали пересмотр полномочий российских делегатов.

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