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Названа причина массовых беспорядков в Казахстане

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Массовые беспорядки спровоцировал дорожный конфликт, впоследствии "разогнанный" в соцсетях.
Были сожжены 23 машины, 10 человек погибли
Были сожжены 23 машины, 10 человек погибли

Причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Казахстана стал дорожный конфликт. Об этом сообщил в воскресенье, 9 февраля, замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, пишет ТАСС.

"5 февраля произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству", - сказал он.

По словам Калайчиди, дальнейшее обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях.

"Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали [их]. В результате часть молодежи поддалась на это. Мы и в других регионах нашли этих провокаторов", - отметил замглавы МВД.

Среди них есть граждане зрелого возраста, отметил чиновник.

Напомним, 8 января недалеко от казахстанско-кыргызской границы произошли массовые беспорядки, в результате чего 10 человек погибли, 43 были госпитализированы. В результате поджогов были повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли, 23 машины. 

Ранее силовики утверждали, что причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

 

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Теги: конфликт, беспорядки, Казахстан, массовые беспорядки
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Источник: korrespondent.net

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