Коронавирус обнаружили по соседству с Украиной

В Румынии у мужчины обнаружили коронавирус спустя три недели после возвращения из Италии.

В Румынии зафиксировали первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом во вторник, 25 февраля, зафиксировали в Румынии, сообщает Reuters.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Сегодня также сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. В о всех случаях заражение было связано с Италией.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet