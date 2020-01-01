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Коронавирус обнаружили по соседству с Украиной

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В Румынии у мужчины обнаружили коронавирус спустя три недели после возвращения из Италии.
В Румынии зафиксировали первый случай коронавируса
В Румынии зафиксировали первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом во вторник, 25 февраля, зафиксировали в Румынии, сообщает Reuters.

Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.

Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.

Сегодня также сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. В о всех случаях заражение было связано с Италией.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе. 

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Теги: Румыния, заражение, Бухарест, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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