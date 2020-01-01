Коронавирус обнаружили по соседству с Украиной
В Румынии у мужчины обнаружили коронавирус спустя три недели после возвращения из Италии.
Первый случай заражения коронавирусом во вторник, 25 февраля, зафиксировали в Румынии, сообщает Reuters.
Отмечается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения Италии. Он помещен на карантин в одну из инфекционных больниц Бухареста.
Отмечается, что в Италии живет и работает около 1,3 миллиона румын.
Сегодня также сообщаллось, что коронавирус впервые обнаружили в Австрии и Хорватии. В о всех случаях заражение было связано с Италией.
По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 280 человек - это самое большое количество в Европе.
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