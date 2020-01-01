Ватикан открывает секретные архивы по Холокосту

До сегодня архивы держались в тайне из-за подозрений, что возглавлявший в тот период католическую церковь папа Пий XII закрывал глаза на ужасы Холокоста.

Ватикан 2 марта открыл свои архивы времен Второй мировой войны. До сих пор они держались в тайне из-за подозрений, что возглавлявший в тот период католическую церковь папа Пий XII закрывал глаза на ужасы Холокоста, передает BBC.

Пий XII, которого иногда называют "папой Гитлера", находился на Святом престоле в 1939-58 годах. Некоторые историки утверждают, что понтифик знал о массовых убийствах евреев нацистами, но ничего не предпринимал.

Однако Ватикан настаивает, что Пий XII активно вел негласную работу для спасения евреев.

По словам главы Ватиканского секретного архива епископа Серджио Пагано, документы, покрывающие период Второй мировой войны, насчитывают миллионы страниц и отсортированы по тематическому принципу в 121 раздел.

Сотрудники архива говорят, что все места в помещении, предназначенном для изучения документов, забронированы учеными из разных стран до конца года.

ВВС

Папа Пий XII - одна из самых противоречивых фигур в новейшей истории католической церкви. Если предположения ученых о его молчаливом попустительстве истреблению евреев верны, это может еще больше пошатнуть репутацию церкви, которая в последнее время погрязла в скандалах, в частности, связанных с педофилией.

Однако год назад нынешний папа Франциск принял решение рассекретить архивы, заявив, что церковь не боится истории. По его словам, понтификат Пия XII пришелся на очень трудное время, когда приходилось принимать мучительные решения, основанные на общечеловеческой и христианской морали, которые некоторым могут показаться не вполне прозрачными.

До интронизации папу Пия XII звали Эудженио Пачелли. В 1920-х годах он в сане кардинала был назначен апостольским нунцием (церковно-дипломатический пост) в Германию, и на его глазах к власти в стране пришли нацисты.

По словам ученых, в архивах Ордена Иезуитов есть несколько документов, в которых Пия XII информируют о существовании концлагерей. Однако ответов папы на эти послания пока никто не видел.

В 2009 году папа Бенедикт XVI одобрил предложение Конгрегации по канонизации святых о присвоении Пию XII титула досточтимого. Обычно это первый шаг в обряде по причислению кого-либо к лику святых. Однако в отношении Пия XII этот обряд был приостановлен из-за его противоречивой роли в годы войны.

Напомним, лидеры ЕС приняли заявление после форума по Холокосту.Совместное заявление глав Еврокомиссии, Евросовета и Европейского парламента приурочено к 75-й годовщине освобождения Аушвица.

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