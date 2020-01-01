Коронавирус выявили еще в четырех странах

По одному случаю заболевания COVID-19 сообщают в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне.

В четырех странах подтвердили первые случаи заражения COVID-19. Так, коронавирус выявили в Чили, Гибралтаре, Аргентине и Лихтенштейне. Это следует из данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса и сообщений местных властей стран.

Так, чилийские медики подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

"Сегодня в Тальке сообщили о первом подтвержденном случае коронавируса", - сказал президент Чили Себастьян Пиньера.

По словам президента этой страны, речь идет о 33-летнем враче, который ездил в Сингапур.

"Под контроль будут взяты все, кто с ним общался", - отметил глава государства.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Гибралтаре, говорится в сообщении правительства страны, опубликованном на сайте.

Инфицированный, а также лицо, находившееся с ним в тесном контакте, как подчеркивается в документе, недавно вернулись из северной Италии. Они следовали через аэропорт испанского города Малаги. Сейчас они находятся в изоляции.

В Аргентине о первом случае коронавируса сообщил министр здравоохранения страны Хинес Гонсалес Гарсиа.

"У нас первый подтвержденный случай коронавируса в стране", - сказал он на пресс-конференции.

По словам министра, инфицированный вернулся в Аргентину после поездки в Европу, в том числе Италию. Сейчас заболевший находится в одной из частных больниц Буэнос-Айреса и изолирован от других пациентов.

Еще об одном инфицированном из Лихтенштейна стало известно благодаря карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

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