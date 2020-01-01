COVID-19 инфицировано более 2 млн жителей планеты
Количество случаев инфицирования вирусом COVID-19 в мире превысило 2 миллиона. От вируса скончались больше 126 тысяч человек. Об этом сообщает Worldometers, который отслеживает распространение коронавируса в мире.
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Больше всего инфицированных в США. Согласно последним данным, число заразившихся в стране превысило 614 тыс человек. За сутки коронавирус подтвердили у более 15 тыс человек.
В Испании коронавирусом заразились 174 тыс граждан. Число новых заражений и смертей от вируса в Испании замедляется несколько дней подряд. За сутки в стране зафиксировали 2442 случая COVID-19 и 300 смертей от инфекции.
В Италии ситуация с COVID-19 также частично стабилизировалась. На данный момент известно о 162 тыс инфицированных коронавирусом в стране. Наблюдается тенденция к снижению заболеваемости. За сутки COVID-19 выявили у 2972 итальянцев. Тем не менее, в Италии все еще высокая смертность от коронавируса. Так, за сутки умерло 602 человек.
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Напомним, ранее сообщалось, что в CША новый суточный рекорд смертей от COVID-19. Прежний антирекорд - почти 2,1 тысячи жертв за сутки - был зарегистрирован по итогам 10 апреля.
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