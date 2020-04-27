Замена власти. Как мафия и картели борются с Сovid

Наркокартели в Мексике и мафия в Италии раздают продукты первой необходимости людям, обедневшим из-за пандемии и экономического кризиса.

Пандемия коронавируса приводит к ослаблению центральных властей, и пользуются этим, в том числе ряд криминальных группировок, чтобы закрепить свои позиции или распространить собственную пропаганду. Фактические они перенимают на себя функции правительств.

Например, итальянская мафия и мексиканские картели раздают продуктовые наборы, не отстает и Тилибан, который организовывает оказание медицинской помощи.

Мафия в Италии

В Италии из-за коронавируса некоторые боссы мафии оказались на свободе. В частности, один из самых влиятельных боссов Коза Ностры - 78-летний Франческо Бонуру, переведен из тюрьмы под домашний арест. Такую же меру пресечения выбрали для вероятных боссов группировки Ндрангета - у одного из них обнаружили проблемы с сердцем, поэтому было решено, что он может не пережить коронавирусную болезнь.

Также мафия занялась регулярной доставкой ежедневно необходимых продуктов итальянцам, которые не имеют доходов и сидят в самоизоляции в беднейших регионах: Кампании, Калабрии, Сицилии и Апулии.

Очевидцы говорят, что брат главы сицилийской мафии Коза Ностра бесплатно раздавал еду людям в Палермо. В Неаполе представители местной мафии Каморра доставляют людям домой продукты.

В свою очередь мэр Палермо заявил, что криминальная организация это "вертеп мафиозных шакалов, которые пользуются отчаянием людей, обедневших из-за коронавируса". А глава Министерства внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе отмечает, что так мафия вербует себе законопослушных граждан. Продуктовые дотации населению должны помочь "благотворителям" закрепить свои позиции и расширить влияние на большее количество людей. Эти люди, в свою очередь, будут благодарны тем, кто помог им, даже если такие меценаты – криминальные магнаты.

Мэр Милана Джузеппе Сала сказал по поводу рисков для своего города следующее: "После кризиса лучшие бизнес-возможности получат самые сильные. У мафиозных кланов есть большие деньги, и они будут вполне в состоянии использовать возможности, которые возникнут на рынке".

Но еще более серьезная ситуация, по словам Салы, складывается на юге страны: "Там мафия будет помогать гражданам, сталкивающимся с самыми большими проблемами, и перетянет эту категорию населения на свою сторону".

Картели в Мексике

Мексиканские картели тоже раздают людям продукты. Так картель Синалоа распространяет видеозаписи, на которых его представители раздают упаковки с продовольствием и продуктами первой необходимости бедным жителям мексиканской провинции. Звездой таких видео стала дочь арестованного и экстрадированного в США босса картеля Хоакина "Эль Чапо" Гусмана Алехандрина Гусман Саласар. На записях она упаковывает туалетную бумагу и еду в картонную коробку с красивыми логотипами и дизайнерской стилизацией трафаретного изображения своего профиля. Аналогичную символику использовал, возглавляя картель, сам "Эль Чапо".

Нуждающиеся мексиканцы, чьё положение ещё более ухудшилось из-за экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса в стране, получают от картеля масло, сахар, рис, предметы гигиены и даже медикаменты.

Алехандрина организовала для таких раздач своеобразное прикрытие — формально они производятся её легальной компанией, которая использует известность Гусмана и действует под зарегистрированным брендом "El Chapo 701" (цифра 701 означает место наркобарона среди богатейших людей планеты в рейтинге Forbes).

Известный своими жестокими преступлениями и пытками картель Синалоа популярен среди местных жителей, поскольку подобные мероприятия с успехом предпринимались и ранее.

Прокомментировал ситуацию даже президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. "Это не помогает", - заявил он, призывая криминальные группировки "прекратить свое бахвальство". Вот только сам глава государства пожимал руку матери Чапо Гусмана во время визита в его родной город Бадирагуато в конце марта.

Бразильские фавелы

В Бразилии криминальный бизнес наравне с правительственными ограничениями вводят свои – запрет передвижения и собраний. Министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта даже призвал правительство наладить диалог с наркокартелями, чтобы совместными усилиями сдерживать пандемию.

Талибы в Афганистане

С коронавирусом решила бороться и экстремистская организация Талибан, которая действует в Афганистане. Представители движения раздают людям мыло, перчатки и маски. Специальные команды рассказывают людям о правилах безопасности в условиях пандемии.

В восточных регионах страны, граничащих с Ираном, власти Афганистана сделали карантин обязательным лишь для тех граждан, у которых во время пересечения границы обнаружили симптомы заболевания. Однако талибы ввели свои правила и отправляют на самоизоляцию всех, кто недавно вернулся из Ирана, где уже зафиксировали более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции. На подконтрольных талибам территориях сейчас отменили все массовые собрания, свадьбы и приказали людям молиться дома, а не в мечетях.

Действия Талибана высоко оценили даже в Государственном департаменте США. В сообщении в Twitter чиновники отметили, что одобряют просветительскую деятельность членов организации и то, что они не препятствуют работе медицинских работников и международных организаций в условиях пандемии.