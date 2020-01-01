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Рэпер рассказал об отказавших почках после COVID-19

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Известный музыкант переболел коронавирусом два месяца назад, но до сих пор полностью не восстановился. У рэпера отказали почки и не вернулись обоняние и вкус.
Музыкант пробыл в больнице три недели
Музыкант пробыл в больнице три недели
Instagram/brothermob

Американский рэпер и продюсер Брэд Терренс Джордан, известный как Scarface, рассказал о том, что переболел коронавирусом и о тяжелых последствиях перенесенной инфекции. Знаменитость утверждает, что у него отказали почки, пишет FOX 5 DC.

Джордан почувствовал недомогание 7 марта. Через две недели ему стало совсем плохо и его госпитализировали.

Артист рассказал, что он страдает астмой и, видимо, это усугубило его болезнь. Он признался, что иногда ему казалось, что он умрет.

В больнице он пролежал три недели. Прошло уже два месяца, а Джордан до сих пор не восстановился после перенесенного COVID-19.

"Сначала COVID-19 атаковал мои легкие, а затем почки. Теперь легкие в порядке, но почки так и не восстановились", - рассказал рэпер.

Он также добавил, что по-прежнему чувствует слабость и к нему до конца не вернулись вкус и обоняние.

Напомним, что Мадонна рассказала, когда переболела СOVID-19.

Также Korrespondent.net писал, что звезда фильмов Такси заболела коронавирусом. Она заразилась вместе с мужем.
 

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Теги: Вирус, инфекция, музыкант, рэпер, почки, рэп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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