У берегов Ливии произошел инцидент между фрегатами Турции и Франции

В НАТО подтвердили, что такой инцидент имел место, и добавили, что выяснят обстоятельства случившегося.

НАТО подтвердила инцидент между фрегатами Турции и Франции у берегов Ливии Пресс-служба НАТО

В НАТО подтвердили инцидент, произошедший между фрегатами Турции и Франции у побережья Ливии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг, 18 июня.

"Инцидент в Средиземном море обсуждался на этой встрече союзников. Военные власти должны расследовать этот инцидент, чтобы выяснить, что произошло на самом деле", - сказал Столтенберг.

Телеканал France 24 передает, что турецкий фрегат у побережья Ливии отказался выполнить распоряжение о досмотре груза со стороны французского фрегата, принимающего участие в операции НАТО Sea Guardian. Уклоняясь от досмотра, турецкий корабль взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения, что во французском военном ведомстве расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия".

В то же время турецкое агентство Anadolu со ссылкой на представителя ВС Турции опровергло сообщения французской стороны, сообщив, что турецкий фрегат использовал свои радарные системы не для прицеливания, а для наблюдения за французским военным кораблем, "который осуществлял опасное маневрирование".

При этом, несмотря на необходимость поддержания постоянного контакта в ходе операции Sea Guardian, на связь с турецким кораблем никто так и не вышел, пишет Anadolu. Незадолго до инцидента турецкая сторона пополнила запасы топлива на французском фрегате.

"Это подтверждает необоснованность и умышленность утверждений об агрессивном преследовании [со стороны Турции]", - говорит неназванный чиновник из ВС Турции.

Сейчас Турция блокирует все попытки достижения договоренности между ЕС и НАТО об оказании кораблями альянса в регионе содействия военно-морской операции Евросоюза Ирини, которая направлена на контроль за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию.

Европейские и арабские СМИ пишут, что Анкара систематически нарушает эмбарго ООН, перебрасывая оружие и наемников, в том числе из Сирии для поддержки базирующегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, воюющего с Ливийской народной армией Халифы Хафтара.

Ранее СМИ сообщили, что Турция откроет военные базы в Ливии. Турция намерена организовывать морские миссии у побережья Ливии, чтобы предотвращать угрозы стране со стороны моря.

Также сообщалось, что в Ливии обнаружили восемь свежих братских могил. Массовые захоронения нашли после отступления армии генерала Хафтара. Десятки людей были погребены заживо.

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