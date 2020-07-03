В МАГАТЭ назвали возможную причину всплеска радиации в Европе

Причиной повышения радиационного фона могли стать работы на ректоре, во время которых возможны выбросы радиации.

Загрязнение радиацией вблизи российской границы на севере Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе. Однако, местонахождение этого реактора все еще не установлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты отметили, что при работе на ректоре могут происходить выбросы радиации.

Также в агентстве считают, что всплеск радиации мог произойти во время работы с ректором, который работает или находится на техническом обслуживании.

В то же время географическое происхождение выброса радиации еще до сих пор не определено, отметили в МАГАТЭ.

Напомним, несколькими днями ранее в МАГАТЭ зафиксировали выброс радиации в Европе у границы с Россией и начали поиск источника. В Кремле заявили, что в РФ аварийных ситуаций с радиацией не было.

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