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В МАГАТЭ назвали возможную причину всплеска радиации в Европе

Комментариев: 1
Причиной повышения радиационного фона могли стать работы на ректоре, во время которых возможны выбросы радиации.
МАГАТЭ продолжает поиск источника загрязнения радиацией
МАГАТЭ продолжает поиск источника загрязнения радиацией
eadaily.com

Загрязнение радиацией вблизи российской границы на севере Европы может быть связано с работами на ядерном реакторе. Однако, местонахождение этого реактора все еще не установлено. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты отметили, что при работе на ректоре могут происходить выбросы радиации.

Также в агентстве считают, что всплеск радиации мог произойти во время работы с ректором, который работает или находится на техническом обслуживании.

В то же время географическое происхождение выброса радиации еще до сих пор не определено, отметили в МАГАТЭ.

Напомним, несколькими днями ранее в МАГАТЭ зафиксировали выброс радиации в Европе у границы с Россией и начали поиск источника. В Кремле заявили, что в РФ аварийных ситуаций с радиацией не было

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Теги: радиация, загрязненность, МАГАТЭ, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    03.07.2020, 11:23
Оценка:  +1
Lyonya-Space
"... могли стать работы на ре_кторе, во время..."
А может работы на проректоре, или на декане?
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