Еще одна страна разрешила въезд украинцам

Власти Болгарии освободили украинцев от тестирования на коронавирус и обязательной двухнедельной самоизоляции.

Правительство Болгарии с 16 июля откроет свои границы для граждан Украины. Об этом в среду, 15 июля, сообщил пресс-центр Посольства Украины в Болгарии в Facebook.

Отмечается, что украинцам при въезде в страну не нужно сдавать тест на коронавирус и сидеть 14 дней в карантине.

"В то же время, согласно решению Министра здравоохранения РБ от 15.07.2020 № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - указано в сообщении.

При этом действие чрезвычайной эпидемической ситуации в Болгарии продлили до 31 июля.

По последним данным, в стране подтверждено 7645 случаев COVID-19, 283 из них закончились смертью и ни один пациент пока не выздоровел.

Ранее около 20 футболистов из двух болгарских команд заразились коронавирусной инфекцией из-за ошибки местной лаборатории.

Как сообщалось, в конце июня МОЗ Болгарии обязало всех граждан снова носить маски в закрытых помещениях из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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