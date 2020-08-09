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Протесты в Минске: силовики штурмуют баррикады

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В сторону баррикад направилась колонна спецтехники, включили водометы, используются светошумовые гранаты.
Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы
Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы
TUT.BY

Силовики в Минске начали штурм баррикад, которые выстроили на проспекте митингующие. Об этом, в воскресенье, 9 августа сообщает TUT.BY.

Согласно сообщению, милиция активно применяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих. Правоохранители оттесняют протестующих от минской стелы.

В Минске на Машерова прибыло подкрепление ОМОНа. Об этом сообщает Onliner.

По последним данным, известно о трех пострадавших.

 

В то же время, МВД Беларуси проводит экстренное заседание оперативного штаба в связи с протестами. Об этом сообщает NEXTA Live.

Напомним, в Беларуси проходят массовые протесты после того, как стало известно, что по предварительным результатам выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко.

Правоохранители задерживают протестующих, некоторые медиа блокируют на территории страны. В стране перестали работать сайты - ни tut.by, belta.by, ни даже сайт ЦИК. В Минске также не работают Яндекс.Такси и Убер.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты организовали акцию поддержки демократических выборов в Беларуси. 

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, протесты, милиция, силовики, Минск
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Источник: korrespondent.net

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