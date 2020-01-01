Опубликовано видео избиения задержанных в Беларуси

Силовики избивали дубинками задержанных в белорусском городе Молодечно во время протестных акций.

В белорусском городе Молодечно 10 августа силовики избивали задержанных. Видео опубликовало издание TUT.BY в Телеграм-канале.

"Силовики избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа", - подписано видео.

На кадрах ролика видно, как из служебного авто силовики вытаскивают нескольких мужчин, валят их на землю и избивают дубинками.

Также опубликовано видео избиения, произошедшего предположительно 9 августа.

Напомним, 10 августа сотрудники Октябрьского РУВД Минска ставили на колени задержанных и избивали дубинками.

Также сообщалось, что ночью 10 августа в Минске силовики избили молодых людей, сидевших на лавке.

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