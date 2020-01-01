Опубликовано видео избиения задержанных в Беларуси
Силовики избивали дубинками задержанных в белорусском городе Молодечно во время протестных акций.
В белорусском городе Молодечно 10 августа силовики избивали задержанных. Видео опубликовало издание TUT.BY в Телеграм-канале.
"Силовики избивают задержанных в Молодечненском РОВД 10 августа", - подписано видео.
На кадрах ролика видно, как из служебного авто силовики вытаскивают нескольких мужчин, валят их на землю и избивают дубинками.
Также опубликовано видео избиения, произошедшего предположительно 9 августа.
Напомним, 10 августа сотрудники Октябрьского РУВД Минска ставили на колени задержанных и избивали дубинками.
Также сообщалось, что ночью 10 августа в Минске силовики избили молодых людей, сидевших на лавке.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент