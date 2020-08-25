Лукашенко с автоматом. Патовая ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси продолжаются уже больше 15 дней, в воскресенье, 23 августа, на улицы белорусских городов вышли до полумиллиона человек.

Белорусы протестуют и не собираются прекращать. Лукашенко продолжает обещать со всеми “разобраться”. Ситуация напоминает пат. Никто не собирается отступать.

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Марш новой Беларуси

В центр Минска, 23 августа, по разным оценкам, вышли от 150 до 250 тысяч человек. Еще столько же собрались в остальных городах страны. Стелу Минск — город-герой оцепили военные. Некоторые протестующие пошли к Дворцу независимости — рабочей резиденции Лукашенко. Там тоже все было оцеплено силовиками.

Накануне марша министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил, что армия будет защищать от посягательств памятники Второй мировой войны.

На плакатах протестующих надписи: “Саша, ты абьюзер!”, “25 тебе не срок — возьми пожизненно”. Женщина в платочке рядом с костелом святых Симеона и Алены держит в руках икону и табличку с надписью “Не убий”.

Отдельным рядочком выстроились девушки с плакатами: “Александр, вы герой не моего романа”, “Выйду замуж за рабочего”, “Здесь все: наркоманы, проститутки и прочий интеллигентный народец”. Отдельный тип плакатов — про деньги с вертолета: “Ротшильд, где мои деньги?”, “Саша, тебя ненавидят бесплатно».

EPA

Ответ Лукашенко

Когда протестующие уже расходились, пресс-служба Лукашенко показала несколько видео о том, что он делал во время протестов: пролетел на вертолете над Минском и сравнил участников акции с крысами, прошелся возле рабочей резиденции с автоматом в руках в сопровождении младшего сына Николая в военной экипировке, поблагодарил силовиков и назвал их красавцами.

При этом автомат Лукашенко был не заряжен, у него даже не было магазина.

По мнению аналитиков, действия Батьки были направлены на то, чтобы показать сильную власть и его готовность к борьбе.

“Неужели они действительно думают, что все эти сцены убеждают зрителя, будто на экране предстает победитель. Скорее, наоборот. По городу ходит мирная двухсоттысячная толпа, а в мастерски имитирующих документалистику постановочных кадрах предстает озлобленный и испуганный старик, прячущийся за спины пацанов”, - отмечает белорусский политолог Александр Федута.

Что будет дальше?

Масштаб акций оппозиции существенно не уменьшается. Режим сменил тактику — теперь реакция представляет собой смесь игнорирования масштабов протеста и точечного преследования организаторов. Например, Члена президиума Координационного совета Беларуси и лидера стачкома Минского тракторного завода Сергея Дылевского, которого задержали накануне, арестовали на 10 суток. Дылевского обвиняли сначала в том, что он призывал людей выйти на митинг через мессенджер, но в суде зачитали другой протокол — якобы он собрал рабочих на митинг, где обсуждал забастовку и общественно-политическую ситуацию в стране. При этом свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, а других свидетелей судья опрашивать не стала.

“Белорусская власть попала в ситуацию самого узкого пространства для маневра в своей истории. Общество разозлено, экономика стагнирует уже десять лет, реформы делать страшно, отношения с Западом готовятся к замораживанию, а для того чтобы получить российскую поддержку, надо делиться суверенитетом. Поэтому теперь самый главный вопрос для Лукашенко – деньги, они же – время”, - считает белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман.